يدور لغط حول زيارة دبلوماسي أميركي إلى بيروت، والرسائل التي نقلها خلال اللقاءات التي عقدها، ومدى تأثير ما سمعوه من معلومات أو رغبات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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