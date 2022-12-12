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لبنان

لغط حول زيارة دبلوماسي

Lebanon 24
12-12-2022 | 17:30
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يدور لغط حول زيارة دبلوماسي أميركي إلى بيروت، والرسائل التي نقلها خلال اللقاءات التي عقدها، ومدى تأثير ما سمعوه من معلومات أو رغبات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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