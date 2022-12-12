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لبنان
حماية ديكتاتورية مقنّعة
Lebanon 24
12-12-2022
|
18:00
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بعد الاستنسابية والتعمية على حسابات المواطنين والعملاء، لجأت إدارات المصارف العاملة إلى حماية "ديكتاتورية مقنعة" ضد هؤلاء، بعدما طارت الأموال، وعزّت الودائع، من دون اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق أصحابها ومدرائها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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