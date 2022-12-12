ماكرون في الدوحة مفتتحا الملف الرئاسي بتنسيق مع الرياض وواشنطن

توقعت مصادر ديبلوماسية ان يتناول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان مع كبار المسؤولين القطريين، في حال قام بزيارة الى الدوحة غدا، لحضور المباراة التي ستجري غدا بين منتخب فرنسا والمنتخب المغربي، ضمن التصفيات ما قبل النهائية لبطولة كأس العالم، كما تردد.

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واشارت المصادر ل" اللواء" الى مروحة من الاتصالات والمشاورات تجري بعيدا عن الإعلام في العاصمة القطرية، بالتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وأطراف اخرين، لبلورة حل ما لازمة الانتخابات الرئاسية، ووضعت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين سياسيين لبنانيين ضمن مروحة التشاور بخصوص هذا الموضوع، ولفتت إلى ان هذه المشاورات ستشمل شخصيات سياسية اخرى قريبا.

وكتبت" النهار": اختتم مدير مركز ويلسون للدراسات مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق السفير ديفيد هيل ‏زيارته للبنان بمحاضرة القاها امس في وزارة الخارجية والمغتربين تناول خلالها السياسة الأميركية ‏في الشرق الأوسط. واعتبر هيل الذي يحمل خبرة عميقة وطويلة في الملف اللبناني ان "علينا العودة إلى بيان الدول ‏الصديقة في نيويورك والذي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية واعتماد المعايير المناسبة ‏المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات كالبنك الدولي، وبدون إصلاحات ‏الصندوق المطلوبة فسيكون الانهيار".

وقال :" طوال وجودي في لبنان أتفهم مدى تعويل اللبنانيين ‏على ما يستطيع الخارج فعله لكن ما يلزم هو ما يمكن للبنانيين فعله. كل الحلول يجب أن ‏تنبع من الداخل، لا تنظروا إلينا بل إلى مسؤوليكم لتجدوا الاجابات عن كيفية الخروج من ‏الأزمة"‏‎.‎‏ كما اعتبر "ان فشل الحكومة واللااستقرار سيفيدان "حزب الله" لهذا ندعم مؤسسات ‏الدولة التي يريدها حزب الله ضعيفة"، نافيا ان يكون سمع في لقاءاته مع المسؤولين ان ‏الولايات المتحدة تريد انهاء لبنان. واكد ان: ‏"واشنطن لا تريد ابدا ان يكون هناك فراغ ويبدو ان لا احد يريد ان يحترم الدستور والمهلة ‏التي حددت لانتخاب رئيس". وقال انه "لا يتوقع" ان تدعم الولايات المتحدة أي مرشح .