كشفت مصادر مواكبة لأجواء التشنّج الحاصل بين النائب جبران باسيل و"حزب الله" أنّ الرئيس السابق ميشال عون يتحضّر لعقد "لقاء قريب" مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للبحث في الأمور الخلافية المستجدة "وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي"، وفق ما كتبت" نداء الوطن".

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اضافت: وبعد ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين إلى مستوى التراشق الإعلامي، واستشعاره انسداد الأفق أمام باسيل في محاولة ليّ ذراع "حزب الله" الرئاسية، قرر عون الدخول بثقله على خط الإسناد والدعم في المعركة المصيرية التي يخوضها رئيس "التيار الوطني الحر"، مشيرةً إلى أنّه يعتزم خلال لقائه المرتقب مع نصرالله إظهار تشدده في تأييد مطالب باسيل على قاعدة "أنا جبران باسيل" باعتباره يراه "المرشح الأوحد المستحقّ للرئاسة"، مع التشديد من هذا المنطلق على ضرورة قيام "الحزب" بمؤازرة هذه المطالب أقلّه "رداً للجميل" بعد كل الوقفات التي وقفها العهد وتياره معه سواءً على مستوى الداخل أو في المحافل العربية والدولية، مقابل التلميح إلى وجوب حل الخلاف الرئاسي بشكل يضمن الحفاظ على روحية "تفاهم مار مخايل" منعاً لذهاب الأمور "نحو الأسوأ" في العلاقة المشتركة.

وفي هذا السياق، نقلت أوساط قريبة من الثنائي الشيعي معلومات تفيد بأنّ الرسالة التي أراد باسيل إيصالها من خلال سلسلة إطلالاته التصعيدية الأخيرة ترمي إلى التلويح بأنّ "التمسك بترشيح سليمان فرنجية سيقابله بإعلان ترشيح نفسه بغية وضع "حزب الله" أمام مأزق الاختيار بينهما ما سيدفع "الحزب" تالياً إلى الذهاب حكماً نحو البحث عن خيار ثالث كما يطالب باسيل"، من دون أن تغفل الإشارة إلى كون "البعض يطرح فرضية أن يكون تصعيد باسيل الممنهج في المواجهة الرئاسية مع "حزب الله" على صلة بمحاولته ترتيب أوراقه الخارجية وقد يكون قطع شوطاً متقدماً في هذا الاتجاه خلال جولاته الأخيرة إلى الخارج، وبات الآن يتحيّن الفرصة لإظهار قدرته على التمايز عن "الحزب" من خلال التهديد بفكّ التفاهم المبرم بينهما".

وكتبت" الاخبار": انعكس كلام النائب جبران باسيل، أول من أمس، عن العلاقة مع حزب الله تبريداً للأجواء الساخنة بين الطرفين. وتلقّى الحزب ما قاله باسيل بتقدير للتوضيح الذي أزال التباساً حول ما اعتبر إساءة إلى أمينه العام السيد حسن نصرالله. إلا أنه توقف عند جوهر المواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر من الاستحقاقات الداخلية، لناحية تمسكه بخياراته. ومع أن باسيل حسم، للمرة الأولى، الجدل بأنه لا يفضل ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فإن الإشكالات المتعلقة بالملفات الداخلية تنتظر استئناف الحوار بين الطرفين، وهو ما لا يبدو أنه سيحدث خلال أيام قليلة.وقد غادر باسيل أمس إلى قطر حيث سيغيب لأسبوع على الأقل،



وكتبت" النهار": جاء اعلان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل رفضه المتجدد القاطع لترشيح كل من سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ليعكس مدى عمق التباينات التي باتت تفصل بين باسيل و"حزب الله" في ازمة ثقة غير مسبوقة بينهما ولو ان باسيل عمد بقوة الى تليين نبرته واعتماد الملاطفة والمرونة والتودد في كلامه عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بما يعكس التخبط الذي بات يحكم الأمور داخل المحور "الممانع" . واما في ما يتصل بـ"تكبير حجر" التسريبات حيال دعم ترشيح قائد الجيش والحديث المتنامي عن بدايات تشكيل مظلة دعم دولية إقليمية لانتخابه، فان الأوساط المعنية نفسها تعتقد ان ثمة جهات راغبة في احراق ورقة قائد الجيش وتعمل على الدفع بقوة نحو اطلاق بالونات اختبار مبكرة لرصد مواقف القوى الداخلية من احتمال ترشيح عون في حين ثمة استبعاد لما يروج عن تشكل مظلة رعاية ودعم دولي إقليمي لهذا الترشيح اقله في الوقت الراهن لان اهتمامات الدول المعنية لم ترتفع بعد الى المستوى الذي يسمح ببداية الحديث عن وجود مظلة كهذه من عدمها.

وكتبت" الديار": وبعد محاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدم قطع جسور الحوار مع حزب الله، يبدو ان «سقفه» الحواري لا يزال مرتفعا، ويبدو ان ملف الجلسة الحكومية تفصيلا في العلاقة، فاضافة الى مطالبه المعلنة لجهة اقناع ميقاتي باعتماد قبول كل الوزراء بجلسة الحكومة قبل انعقادها، واشتراط توقيع 24 وزيرا، والتراجع عن مراسيم الجلسة الحكومية الاخيرة، فان باسيل يريد من الحزب القبول بحوار حول اسم ثالث للرئاسة مع حزب الله، بعد استبعاد نفسه ورفضه لترشيح النائب فرنجية. ودون ذلك لا يمكن الحديث عن تصويب وجهة النقاش الخلافي مع حزب الله، وفتح الباب أمام نوع جديد من الحوار، مع العلم ان قيادة حزب الله تعتبر أن هناك حاجة لحوار واضح وصريح مع باسيل والتيار الوطني الحر، لكن دون شروط مسبقة.

وكتبت" الشرق الاوسط": فيما لم تبدِ المصادر المقربة من الحزب، ارتياحها لكلام باسيل لجهة حديثه عن الوعد، رفضت التعليق على كلامه، واصفة النقطة بـ«الحساسة». وقالت «حاول باسيل أن يطوي صفحة السجال العلني عبر قوله إنه لم يكن يقصد أمين عام الحزب بعدما كنا قد أصدرنا بياناً رفضاً لذلك»، وتضيف: «من هنا نعتبر أن تصريحه إيجابي ونحنا ليس لدينا رغبة بالتصعيد وحريصون على التفاهم إلى أبعد الحدود». وفيما تلفت المصادر إلى أن طي الصفحة لا يعني حل الخلاف الرئاسي مع باسيل، تستبعد حصول لقاء قريب بينه وبين نصرالله. وتقول المصادر: «عقد اللقاء يحتاج إلى مزيد من التهدئة وعودة العلاقات إلى طبيعتها مسألة وقت، لكن لا شك أن الملف الرئاسي لا يزال موضع خلاف بيننا والنقاش بشأنه سيعود إلى المربع الأول». وحول ما ظهر كأنها شروط يضعها باسيل لإعادة الحوار مع الحزب برفضه فرنجية وقائد الجيش، ترفض المصادر الإجابة وتقول: «مصلحة البلد اليوم تتطلب التهدئة والعمل لانتخاب رئيس للجمهورية». ولا يختلف موقف «حركة أمل»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لناحية الوعد الذي تحدث عنه باسيل، إذ وفي حين تعد مصادر نيابية في الكتلة أن الموقف ليس جديداً، ترفض الرد على سؤال حول رأي أمل «في هذا الوعد إذا حصل، لا سيما أن بري معروف بخصومته مع باسيل ودعمه فرنجية للرئاسة». وتعود المصادر لتذكر بدعوة بري للحوار والتوافق حول استحقاق رئاسة الجمهورية.

وتقول: «فليقل كل طرف موقفه على طاولة الحوار»، مؤكدة في الوقت عينه «أنه لا إمكانية لأي طرف أن يتفرد بموقفه وليس هناك من حل إلا بالحوار».