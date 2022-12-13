في هذه المنطقة... احتراق 4 سيارات والأسباب مجهولة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في مواقف أحد الأبنية في منطقة "الشرحبيل" ما ادى الى احتراق 4 سيارات.

وحتى الساعة ما زالت اسباب الحريق مجهولة.

وأشارت بعض المعلومات غير الاكيدة الى امكانية ان يكون الحريق مفتعلا.