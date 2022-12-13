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لبنان

في هذه المنطقة... احتراق 4 سيارات والأسباب مجهولة (صور)

Lebanon 24
13-12-2022 | 00:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في مواقف أحد الأبنية في منطقة "الشرحبيل" ما ادى الى احتراق 4 سيارات.
 
وحتى الساعة ما زالت اسباب الحريق مجهولة.
 
وأشارت بعض المعلومات غير الاكيدة الى امكانية ان يكون الحريق مفتعلا.
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