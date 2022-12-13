Advertisement

لبنان

سعرُ البنزين.. هل سيرتفع اليوم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-12-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1019557-638065151610401992.jpg
Doc-P-1019557-638065151610401992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكّد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "أسعار المحروقات ستشهد انخفاضاً اليوم الثلاثاء في السوق المحلية، وذلك نتيجة التراجع في أسعار النفط العالميّة".

وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، تمنى أبو شقرا أن "يتراجع سعر الدولار في السوق ليشعر المواطن بالفرق بالأسعار".

أضاف: "لو كان الدولار بـ37 ألف ليرة لكانت تراجعت صفيحة البنزين إلى ما دون الـ600 ألف ليرة".

واعتبر"أن الارتفاع في سعر الدولار يُكبّد أصحاب المحطات والمواطنين خسائر هائلة"،متمنياً على المسؤولين لجم الإنهيار لكي يرتاح المواطنين من الأزمات المُتراكمة، وخصوصاً في فترة الأعياد المُباركة.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-13
03:00 | 2022-12-13
06:18 | 2022-12-13
06:00 | 2022-12-13
05:55 | 2022-12-13
05:52 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website