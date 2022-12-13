سعرُ البنزين.. هل سيرتفع اليوم؟

أكّد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "أسعار المحروقات ستشهد انخفاضاً اليوم الثلاثاء في السوق المحلية، وذلك نتيجة التراجع في أسعار النفط العالميّة".

وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، تمنى أبو شقرا أن "يتراجع سعر الدولار في السوق ليشعر المواطن بالفرق بالأسعار".

أضاف: "لو كان الدولار بـ37 ألف ليرة لكانت تراجعت صفيحة البنزين إلى ما دون الـ600 ألف ليرة".

واعتبر"أن الارتفاع في سعر الدولار يُكبّد أصحاب المحطات والمواطنين خسائر هائلة"،متمنياً على المسؤولين لجم الإنهيار لكي يرتاح المواطنين من الأزمات المُتراكمة، وخصوصاً في فترة الأعياد المُباركة.