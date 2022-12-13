لبنانيون يتخوفون من مباريات نصف نهائي المونديال.. لهذا السبب!

لم تمر المباراة الأخيرة التي أدت الى هزيمة البرازيل امام كرواتيا، في كأس العالم، مرور الكرام في أحد شوارع طريق صيدا القديمة، إثر وقوع إشكال كبير بين شبان من المنطقة نتج عنه وقوع جرحى نقل بعض منهم الى المستشفى ولا تزال حالة أحدهم خطرة لغاية اليوم. واقعة يتخوف سكان المنطقة ومناطق أخرى من تكرارها وخصوصا انّ سبب الاشكال ناتج عن خسارات في المراهنات بين الشباب وأحد السماسرة، حيث سُجلت خسائر كبيرة لعدم توقع خسارة فريق البرازيل.

واليوم مع مباراة الارجنتين وكرواتيا يتخوف مواطنون من حدوث إشكالات متنقلة متشابهة تُستخدم فيها الاسلحة، وكذلك مع يوم غد وقت مباراة المغرب وفرنسا، مع استمرار المراهنات التي تؤدي الى نتائج وخيمة بعد خسارة المتحمسين.

وبحسب المعلومات فقد وصلت المراهنات على مباراة البرازيل الأخيرة الى أكثر من 100 مليون ليرة.