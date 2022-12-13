ضباط لبنانيون "يعودون"

يتحضر عدد من الضباط اللبنانيين للعودة الى لبنان والإلتحاق بأسلاكهم العسكرية بعدما أنجزوا المهمة بنجاح في مونديال قطر 2022، حيث كانت مهمتهم أمنية للحماية والتنظيم ومرافقة المنتخبات الى الملاعب ، ومن الملاعب الى أماكن إقامتهم .

مصدر إداري في قطر أشاد بمناقبية الضباط اللبنانيين ومنهجية التنظيم لديهم وسهولة التعاطي مع البعثات الأجنبية للمنتخبات ، وحتى الجماهير، بسبب إتقانهم ثلاث لغات أو أكثر .

وأكد أن التجربة مع الضباط اللبنانيين كانت ناجحة ومشجعة، وقد تقاضوا على مدى ٤٠ يوماً رواتب فاقت ال ١٠ آلاف دولار".