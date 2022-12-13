Advertisement

لبنان

ضباط لبنانيون "يعودون"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-12-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1019563-638065165699136634.jpg
Doc-P-1019563-638065165699136634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتحضر عدد من الضباط اللبنانيين للعودة الى لبنان والإلتحاق بأسلاكهم العسكرية بعدما أنجزوا المهمة بنجاح في مونديال قطر 2022، حيث كانت مهمتهم أمنية للحماية والتنظيم ومرافقة المنتخبات الى الملاعب ، ومن الملاعب الى أماكن إقامتهم .

مصدر إداري في قطر أشاد بمناقبية الضباط اللبنانيين ومنهجية التنظيم لديهم وسهولة التعاطي مع البعثات الأجنبية للمنتخبات ، وحتى الجماهير، بسبب إتقانهم ثلاث لغات أو أكثر .

وأكد أن التجربة مع الضباط اللبنانيين كانت ناجحة ومشجعة، وقد تقاضوا على مدى ٤٠ يوماً رواتب فاقت ال ١٠ آلاف دولار".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-13
03:00 | 2022-12-13
06:18 | 2022-12-13
06:00 | 2022-12-13
05:55 | 2022-12-13
05:52 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website