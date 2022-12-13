ميقاتي يفتح الأبواب مع السعودية على وقع الانفراجات إقليميا

بمعزل عن زواريب السياسة الضيقة، لا يمكن تجاوز الازمة في لبنان من دون الانفتاح على الخليج العربي ، لاسباب عديدة لا تتصل بالثقل السنّي او بالعمق بالعربي بقدر ما ترتبط بمصالح استراتيجية تبدأ في بكين وقد لا تنتهي في واشنطن.

Advertisement

لا ينفصل لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن مناخ إيجابي في المنطقة، قوامه الحوار المتدرج من الأمن صعودا حتى السياسة بين السعودية وسوريا، وعلى خطى محاولة عراقية تجديد الوساطة بين إيران والسعودية، وعلى وقع الاصرار الفرنسي على إحداث خرق في الشغور الرئاسي اللبناني بالتعاون مع الجانب القطري.