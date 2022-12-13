إنقلاب فان مخصص للركاب في صيدا (صورة)

جرح شخصان في اصطدام فان لنقل الركاب في شارع رياض الصلح في صيدا بالحاجز الوسطي للطريق ما ادى الى انقلابه.

والجريحان هما السائق وأحد الركاب، ونقلتهما فرق الاسعاف إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الامنية وعملت على تنظيم السير وازالة الفان من الطريق.