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لبنان

إنقلاب فان مخصص للركاب في صيدا (صورة)

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:09
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 جرح شخصان في اصطدام فان لنقل الركاب في شارع رياض الصلح في صيدا بالحاجز الوسطي للطريق ما ادى الى انقلابه.
 
 
والجريحان هما السائق وأحد الركاب، ونقلتهما فرق الاسعاف إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الامنية وعملت على تنظيم السير وازالة الفان من الطريق.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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صيدا

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