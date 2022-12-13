Advertisement

لبنان

بعد تداول خبر تقديم استقالته... بهية الحريري تزور محمد السعودي

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1019578-638065200111250911.jpg
Doc-P-1019578-638065200111250911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger



على اثر تداول خبر تقديمه لإستقالته، زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في منزله في الهلالية، حيث استفسرت منه عن ظروف هذا القرار وخلفياته .
Advertisement
وأكدت الحريري اثر اللقاء على " الدور الإستثنائي الصيداوي الأصيل والوطني الذي يقوم به الرئيس محمد السعودي بتحمل مسؤولياته البلدية في ظل عدم إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها في أيار الماضي". وقالت" واننا على ثقة بأن الرئيس محمد السعودي لم ولا ولن يتأخر عن تحمل مسؤولياته كاملة تجاه اهله ومدينته كما عهدوه دائما في كل المحطات التي مرت على المدينة فكان ولا يزال ضنيناً بمصلحتها وسيبقى كذلك حفظه الله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-12-13
03:00 | 2022-12-13
06:18 | 2022-12-13
06:00 | 2022-12-13
05:55 | 2022-12-13
05:52 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website