بعد تداول خبر تقديم استقالته... بهية الحريري تزور محمد السعودي

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على اثر تداول خبر تقديمه لإستقالته، زارت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في منزله في الهلالية، حيث استفسرت منه عن ظروف هذا القرار وخلفياته .وأكدت الحريري اثر اللقاء على " الدور الإستثنائي الصيداوي الأصيل والوطني الذي يقوم به الرئيس محمد السعودي بتحمل مسؤولياته البلدية في ظل عدم إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها في أيار الماضي". وقالت" واننا على ثقة بأن الرئيس محمد السعودي لم ولا ولن يتأخر عن تحمل مسؤولياته كاملة تجاه اهله ومدينته كما عهدوه دائما في كل المحطات التي مرت على المدينة فكان ولا يزال ضنيناً بمصلحتها وسيبقى كذلك حفظه الله".