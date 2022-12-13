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لبنان

شقيق الرئيس عمر كرامي في ذمة الله

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:21
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أفادت المعلومات عن وفاة شقيق  دولة الرئيس الراحل عمر كرامي وعم النائب فيصل كرامي، المهندس معن كرامي.
 
وفي وقت لاحق ستصدر التفاصيل المرتبطة بتدابير الجنازة والدفن.
 
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"لبنان 24" يتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلا المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته. 
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لبنان

تعازي ووفيات

عمر كرامي

فيصل كرامي

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