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لبنان

كتل هوائية باردة تبدأ بالتأثير على لبنان في هذا الموعد.. اليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
13-12-2022 | 03:21
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 توقعت دائرة التقديرات  في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل السيول، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 2400 متر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  كتل هوائية باردة نسبيا تبدأ بالتأثير على لبنان مساء هذا اليوم حيث يتحول الطقس الى متقلب ويستقر تدريجيا بدءا من بعد ظهر يوم الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل، ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال مع امطار ليلية جنوبا واحتمال حدوث برق ورعد، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا.

الأربعاء: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل السيول، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 2400 متر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية مع أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من فترة بعد الظهر مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ، سرعتها بين 8و 25 كم/س.

-الانقشاع:  جيد إجمالا يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 % .

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:22 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,34

-ساعة غروب الشمس:  16,30
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