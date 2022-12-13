سماع صوت قوي في صيدا.. ما سببه؟

سمع دوي صوت قوي في ارجاء منطقة صيدا الا انه لم يعرف بعد مصدره، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأفيد لاحقاً ان الصوت الذي سمع ناتج عن خرق جدار الصوت ولا صحة لأي كلامٍ عن حصول إنفجار فعلي.

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إلى ذلك، نفت معلومات "لبنان24" ما تمّ تداوله عن أن الصوت القويّ الذي سُمع في صيدا ناجمٌ عن انفجار خزانٍ للمازوت في محيط الفرن العربي القريب من سراي صيدا الحكوميّ.



وأكّدت المصادر أنّ الوضع طبيعي جداً هناك ولا صحة لكل ما جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.