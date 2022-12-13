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لبنان

في عكّار.. الجيش يدهمُ تجمعات للنازحين السوريين

Lebanon 24
13-12-2022 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ وحدات من الجيش نفذت عمليات دهمٍ لتجمعات النازحين السوريين في بلدة خراب الحياة العكارية.
 
 
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