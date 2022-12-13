كتابٌ من مصرف لبنان يخصّ الكهرباء.. ماذا فيه؟

أكّدت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ المؤسسة تلقت مؤخراً كتاباً من مصرف لبنان يؤكد جهوزية الأخير لبيع "كهرباء لبنان" دولاراتٍ أميركية مقابل الليرة اللبنانية المُجباة والمسلمة إلى صناديق البنك المركزي وذلك على سعر صيرفة مع زيادة 20% من أساس سعر المنصة.

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وأشارت المصادر إلى أنه من المُفترض أن تبدأ إجراءات إيداع وتحويل الأموال إلى الدولار خلال وقتٍ قريب جداً، ومن المرجح أن يكون ذلك مطلع العام الجديد.