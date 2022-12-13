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لبنان

حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2022 | 05:15
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تبيّن أن القوى الأمنية كثفت مؤخراً حملاتها لإزالة "الفوميه" من السيارات وذلك في بيروت وضواحيها.
واتّضحَ أن هذا الأمر يطالُ الأشخاص الذين لا يحملون أي تراخيص، علماً أن حملات قوى الأمن القائمة تجري بشكل مفاجئ على الطرقات عبر "حواجز مُباغتة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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