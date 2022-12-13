تبيّن أن القوى الأمنية كثفت مؤخراً حملاتها لإزالة "الفوميه" من السيارات وذلك في بيروت وضواحيها.

واتّضحَ أن هذا الأمر يطالُ الأشخاص الذين لا يحملون أي تراخيص، علماً أن حملات قوى الأمن القائمة تجري بشكل مفاجئ على الطرقات عبر "حواجز مُباغتة".