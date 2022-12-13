من برّي.. دعوة لعقد جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية يوم الخميس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الأوّل 2022.

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