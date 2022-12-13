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لبنان

من برّي.. دعوة لعقد جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية يوم الخميس

Lebanon 24
13-12-2022 | 04:07
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الأوّل 2022. 
 
 
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