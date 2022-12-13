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لبنان

ميقاتي يزورُ بري في عين التينة

Lebanon 24
13-12-2022 | 04:53
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
 
 
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