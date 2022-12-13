تسطير محاضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة في النبطية ومرجعيون وبنت جبيل

جالت دوريات لمصلحة الاقتصاد والتجارة وضمت مراقبين من المصلحة برئاسة رئيس مكتب الاقتصاد في النبطية بالتفويض محمد بيطار وبمؤازة من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل وشملت الجولة محطات المحروقات ومتاجر بيع الغاز المنزلي السائل ومحلات السوبرماركات في أقضية النبطية مرجعيون وبنت جبيل وقد سطر المراقبون محاضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة وتم توجيه إنذارات للمؤسسات ا لمخالفة بضرورة اعلان ووضع الأسعار وفقا للقوانين المرعية.

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وقد لاقت الخطوة ارتياحا لدى الاهالي لقمع المخالفات التي يتعرضون لها ورفع الأسعار متحججين بالدولار الجمركي.