Advertisement

لبنان

ضبط لحوم فاسدة في إحدى أشهر الملاحم (صور)

Lebanon 24
13-12-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1019645-638065357862152814.jpg
Doc-P-1019645-638065357862152814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط بحق مخالفين في سينيق الغازية بمؤازرة جهاز امن الدولة، وتم خلالها حجز 160 كلغ من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم نتيجة عدم مراعاة صاحبها  للشروط الصحية اللازمة والنظافة العامة إضافة إلى عدم اعلانه عن الاسعار، ومخالفة محطة للمحروقات بيع مادة البنزين للمواطنين بسعر اعلى خلافاً للمعتمد رسمياً  في المحطات.
Advertisement
 
 
توازيّاً، أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ"الجديد" أنّ "اللحوم الفاسدة ضُبطت في إحدى اشهر الملاحم عند مفرق سينيق".
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-12-13
10:52 | 2022-12-13
10:45 | 2022-12-13
10:39 | 2022-12-13
10:18 | 2022-12-13
09:54 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website