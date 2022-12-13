ضبط لحوم فاسدة في إحدى أشهر الملاحم (صور)

نظمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط بحق مخالفين في سينيق الغازية بمؤازرة جهاز امن الدولة، وتم خلالها حجز 160 كلغ من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم نتيجة عدم مراعاة صاحبها للشروط الصحية اللازمة والنظافة العامة إضافة إلى عدم اعلانه عن الاسعار، ومخالفة محطة للمحروقات بيع مادة البنزين للمواطنين بسعر اعلى خلافاً للمعتمد رسمياً في المحطات.

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