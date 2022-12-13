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لبنان

نواب من "لبنان القوي" تقدموا باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع "جرائم رياض سلامة"

Lebanon 24
13-12-2022 | 06:49
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 تقدم اثنا عشر نائبا  من تكتل "لبنان القوي"باقتراح قانون يرمي الى "تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان. 
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والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل.
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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