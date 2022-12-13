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لبنان

افرام: ما المشكلة في توقّف عمليّات الاستيراد والتصدير؟!

Lebanon 24
13-12-2022 | 07:43
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غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ" مشروع وطن الانسان" النائب نعمة افرام عبر حسابه على "تويتر":" يا للأسف وكأنّ اقتصادنا بألف خير، فما المشكلة أن تقف عمليّات الاستيراد والتصدير في المرفأ بسبب عطل طرأ على الشبكة الإلكترونيّة منذ الخميس وإلى اليوم لا حل، ولا نعرف لماذا وأين تقع المسؤوليّة"؟!
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أضاف:"الشكر لبعض عناصر الجمارك يعملون يدوياً لتسهيل حركة البضائع، على الرغم من أنف السيستم"!.
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