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لبنان

ميقاتي بحث مع سليمان في الأوضاع السياسية العامة وفي الشؤون الإنمائية والحياتية لعكار

Lebanon 24
13-12-2022 | 08:16
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب محمد سليمان في السراي الحكومي اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة وفي الشؤون الإنمائية والحياتية لمحافظة عكار.
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