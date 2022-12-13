ميقاتي بحث مع سليمان في الأوضاع السياسية العامة وفي الشؤون الإنمائية والحياتية لعكار

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب محمد سليمان في السراي الحكومي اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة وفي الشؤون الإنمائية والحياتية لمحافظة عكار.

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