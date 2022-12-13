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لبنان

إنجاز لطبيب لبناني في السعودية.. هكذا خلّص طفلة الـ9 سنوات من الورم!

Lebanon 24
13-12-2022 | 08:26
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نجح الدكتور وسيم روفايل، استشاري جراحة النساء والولادة الحاصل على البورد الفرنسي، في استئصال ورم حميد بالمبيض لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تَعرضت لآلام حادة في أسفل البطن، وغثيان شديد، وعدم القدرة على النوم. 
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وروفايل الذي رأس الفريق الطبي المعالج، طبيب لبناني من جون الشوفية، يعمل راهنا في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة الخبر السعودية. 
 
وكشف الفحص الطبي للطفلة وجود ورم حميد عبارة عن كيس بطول 12 سنتيمترا، يحتوي على سوائل دهنية وشعيرات (Dermoid Cyst). وبيَّن وجود ضعف شديد في التروية الدموية المغذية للمبيض الأيمن، والحاجة الماسة الى التدخل الجراحي السريع، خلال مدة أقصاها 6 ساعات قبل فقدان المبيض أو الحاجة إلى استئصاله.
 
وقد استغرقت الجراحة ساعتين تحت التخدير الكامل، واستخدم الفريق الطبي المعالج تقنيات المنظار المتطور (Laparoscopy)، عبر إجراء 3 فتحات صغيرة بحجم سنتيمتر واحد، وتجنب عمل أي فتح بالبطن مثل العمليات التقليدية.

تم استئصال الورم كاملًا، ومن ثم التنظيف العام للمنطقة وإعادة قدرة التروية الدموية للمبيض الأيمن.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

صحة

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