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لبنان

كوليرا في المنتجات الزراعية اللبنانية؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 08:42
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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، نتائج الفحوص المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا ، التي اجرتها مصالح الوزارة في محافظات بعلبك - الهرمل ، النبطية والجنوب بالتعاون مع غرف التجارة و الصناعة و الزراعة، وبتمويل من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال.
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وكشف الحاج حسن في تصريح، عن "اجراء 55 فحصاً عشوائياً في جميع محافظات البقاع و الجنوب، كما واجري 60 فحصاً في محافظات الشمال و جبل لبنان مما يمكن اعتباره عملية مسح عشوائية لجميع المحافظات اللبنانية ، حيث أتت نتيجة جميع الفحوصات التي أجريت والتي يبلغ عددها 115 فحصاً مخبرياً "سلبياً" ، معلناً  انه "بنتيجة الفحوصات المخبرية يمكننا تأكيد  خلو المزروعات اللبنانية من بكتيريا الكوليرا".

وأضاف : "نحن حرصاء أولاً وقبل كل شيء على إيصال المنتوجات السليمة و الصحية إلى المواطن اللبناني ، ونتيجة حرصنا على أمننا الغذائي تنعكس تلقائيا على المنتوجات التي يتم تصديرها الى الخارج ، و التي تخضع للفحوصات مرتين ، الأولى قبل تصديرها و الثانية عند وصولها الى بلاد الاستيراد، و جميع الفحوصات تأتي مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة".

كما و أعلن وزير الزراعة " إطلاق حملة وطنية مجانية لفحص التربة تستطيع الوزارة من خلال نتائجها ان توجّه المزارع بشكل أدق للاستفادة من أرضه بأقل تكلفة وتقليل استعمال الاسمدة الزراعية بانتاجية اعلى ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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