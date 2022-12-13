قائد الجيش التقى المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلّق بضبط الحدود الجنرال المتقاعد Graeme LAMB على رأس وفد مرافق، وتناول البحث سبل دعم جهود الجيش في مراقبة الحدود وضبطها.