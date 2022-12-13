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لبنان

العلية: عدم الالتزام باحكام قانون الشراء العام موضع رصد

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:18
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لفت رئيس "هيئة الشراء العام" الدكتور جان العلية الى  ان "نشر الإعلانات ودفاتر الشروط الخاصة بالصفقات والمزايدات على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، لا يعني موافقة الهيئة عليها، بل خضوعها للتدقيق عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام، فالنشر اصلا من صلاحية الجهات الشارية وعلى هذه الجهات موجب نشر وثائق المناقصات كما ينص عليه قانون الشراء العام والتقيد باحكامه، وعلى هيئة الشراء العام موجب المتابعة والتدقيق واصدار التقارير".
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وأضاف في بيان أنه "على الجهات التي تريد الحصول على رأي هيئة الشراء العام قبل إطلاق صفقاتها، ارسال طلب إبداء رأي خطي الى الهيئة، عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام، وذلك قبل 15 يوم عمل على الاقل من تاريخ نشر الصفقة على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، ولا يعتد بأي رأي لا يصدر خطيا عن الهيئة".
 
وتابع :"ان التفاعل مع المعلومات عن الشراء العام المنشورة على موقع الهيئة وتحليلها والبناء عليها والاستنتاج منها يدخل ضمن رقابة الرأي العام على الشراء العام، وهو امر مرحب به من الهيئة، الا ان ما يتم استنتاجه تقع مسؤولية صحته حصرا على الجهات القائمة به، ومسؤولية الهيئة محصورة بما يصدر عنها من معلومات وتقارير وفقا لاحكام المادة 76 من قانون الشراء العام".
  
وختم البيان: "ان استمرار عدم التزام بعض الجهات الشارية باحكام قانون الشراء العام موضع رصد ومتابعة وستتخذ من قبل الهيئة في الاسابيع القادمة الاجراءات القانونية المناسبة عملا بقاعدة القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها".

المصدر: الوكالة الوطنية
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