بسبب أفضليّة مرور... إشكال وإطلاق نار في القبة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً فرديّاً حصل بين عدد من الشبان في منطقة القبة، بسبب أفضليّة مرور، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.





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