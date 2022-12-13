Advertisement

لبنان

بسبب أفضليّة مرور... إشكال وإطلاق نار في القبة!

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1019700-638065463805723328.jpg
Doc-P-1019700-638065463805723328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً فرديّاً حصل بين عدد من الشبان في منطقة القبة، بسبب أفضليّة مرور، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال ينتهي بإطلاق نار على شخص... إليكم ما جرى في القبة
lebanon 24
13/12/2022 18:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّر في الأشرفية وإشكال كبير.. فيديو يرصد ما حصل
lebanon 24
13/12/2022 18:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب البرازيل.. إشكالٌ يُشعل ليل صور وفيديو يرصد كل شيء
lebanon 24
13/12/2022 18:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في القبة... هكذا انتهت عمليّة بيع مخدرات بين تاجر وأحد زبائنه!
lebanon 24
13/12/2022 18:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

القبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-12-13
11:25 | 2022-12-13
10:52 | 2022-12-13
10:45 | 2022-12-13
10:39 | 2022-12-13
10:18 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website