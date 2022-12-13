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لبنان

تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تسجيل إشكال فردي بين شخصين تخلله اطلاق نار متبادل بالقرب من مستشفى شاهين في طرابلس، وقد أُصيب المواطن "ا.ب" بطلق ناري في ظهره عن طريق الخطأ.

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى مستشفى النيني، وقالت مصادر إنّ حالته حرجة.
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وعُلم أنّ الإشكال سببه خلاف على دراجة نارية.
 
 
 
 
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