بو حبيب بحث مع السفير الياباني العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفير اليابان لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم التطرق الى الاوضاع السياسية في لبنان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.كما التقى الوزير بوحبيب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى حمداني وتم البحث في العلاقات الثنائية وتم التطرق الى المؤتمر العربي الصيني الذي كان عقد في الرياض.