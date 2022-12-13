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لبنان

جريح في حادث سير في البترون

Lebanon 24
13-12-2022 | 10:39
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وقع حادث سير بين سيارة و"توك توك" في البترون، نتج عنه جريح، وقد عمل الصليب الاحمر على إسعافه ونقله الى المستشفى.
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