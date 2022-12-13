ريما غادرت منزل ذويها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:- ريما عماد المرعي (مواليد عام 2008، سورية)التي غادرت بتاريخ 25-11-2022 منزل ذويها الكائن في محلة طريق المطار ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال على الخط الساخن لشعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.