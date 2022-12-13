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لبنان
حجار التقى الراعي: أطلعته على مبادرة تشاورية لمنع التعدّي على الدستور
Lebanon 24
13-12-2022
|
11:25
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زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على أجواء الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والموقف الذي أعلنه من داخلها وكواليس التحضيرات التي سبقتها.
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وأكد حجار للراعي، بحسب بيان لمكتبه، أنه "كان من الممكن إيجاد حلول ميثاقية ودستورية للحاجات الانسانية الملحة دون اللجوء إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء".
مع هذا، فقد أطلع حجار الراعي
على مبادرة تشاورية تم إطلاقها لتعزيز الحوار ومنع التعدي على الدستور، وأضاف بحسب بيانه: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلغ استعداد الوزراء المقاطعين للقاء تشاوري في نهاية هذا الاسبوع، ونحن بانتظار جوابه".
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