إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟

شهدت بلدة كنيسة - عكار إشكالاً كبيراً، اليوم، تخلّله إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فإن الإشكال وقع بين أبناء عائلة واحدة، وقد أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروحٍ بالغة بينهم طفل.