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لبنان

إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 11:39
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شهدت بلدة كنيسة - عكار إشكالاً كبيراً، اليوم، تخلّله إطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وبحسب المعلومات، فإن الإشكال وقع بين أبناء عائلة واحدة، وقد أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروحٍ بالغة بينهم طفل.
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