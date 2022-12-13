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لبنان

انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2022 | 12:26
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من المنتظر أن تشهد المصارف خلال الأيام المقبلة تحويل الزيادات على الرواتب لموظفي القطاع العام، سواء الذين في الخدمة الفعلية أو المُتقاعدين.
وبحسب المعلومات، فإنّ الموظفين ينتظرون يوم 15 الشهر الجاري لمعاينة ما إذا كانت الأموال المُستحقة لهم سيجري تحويلها إلى المصارف من أجل تقاضيها بالدولار الأميركي على منصة "صيرفة". 
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وأشارت مصادر مصرفيّة إلى أنّ معظم المصارف بدأت منذ الأسبوع الماضي بتحضير الأرضيّة الخاصة لتسليف تلك الرواتب للموظفين عبر الصرافات الآليّة.
ومن المتوقع أن تشهد المصارف ازدحاماً كبيراً اعتباراً من يوم الخميس، إذ أن الموظفين والعسكريين سيتوافدون إلى الصرافات الآلية لسحب الدولارات.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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