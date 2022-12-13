عن "أعداء لبنان".. تغريدة ناريّة من سفارة إيران في بيروت!

غردت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "إيران عرضت مرات عديدة تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية. هؤلاء لا يريدون مساعدة ‎لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة".

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