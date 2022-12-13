بعد اكتشاف لحوم فاسدة في صيدا.. إليكم ما أعلنته وزارة الاقتصاد

- 7 محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات ومحلات مواد غذائية لعدم اعلان الاسعار.- محضر ضبط بحق ملحمة لعدم اعلان الاسعار وعدم مراعاة النظافة العامة.- محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزن".وأكد الوزير سلام ان "الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات".