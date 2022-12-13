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لبنان

إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2022 | 14:00
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رجّحت مصادر مصرفيّة أن يشهد سعر الدولار انخفاضاً في السوق الموازية خلال الأسبوعين المقبلين بسبب معطى برز مؤخراً ويرتبط بمصرف لبنان ومؤسسة "كهرباء لبنان".
ووفقاً للمصادر، فإنّ إبلاغ المصرف المركزي للمؤسسة بأنه سيقوم بتقديم  الدولارات  اليها على منصّة "صيرفة"، هو أمرٌ يشير إلى أن المبلغ الذي سيجري تقديمه قد تأمّن، وهذا أمرٌ حُكيَ عنهُ سابقاً.
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وبحسب المصادر، فإنّ ارتفاع الدولار في السوق كان سببه أن مصرف لبنان بادر إلى شراء الدولارات لتأمين أموالٍ للكهرباء، موضحة أن جهوزيّة المصرف اليوم لتمويل المؤسسة يعني أن المبلغ بات حاضراً وفي الوقت الراهن قد يتم ضخ الدولار في السوق عبر "صيرفة" لتخفيض السعر ولجم المُضاربات.
وصباح اليوم الثلاثاء، كشف "لبنان24" في تقرير خاص له أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تلقت مؤخراً كتاباً من البنك المركزي يؤكد جهوزية الأخير لبيعها دولاراتٍ أميركية مقابل الليرة اللبنانية المُجباة والمسلمة إلى صناديق البنك المركزي وذلك على سعر صيرفة مع زيادة 20% من أساس سعر المنصة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المُفترض أن تبدأ إجراءات إيداع وتحويل الأموال إلى الدولار خلال وقتٍ قريب جداً، ومن المرجح أن يكون ذلك مطلع العام الجديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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