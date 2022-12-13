إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم

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حوار الخميس الذي كان يمهد له رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي حظي بتأييد بعض الكتل والنواب طار مبدئيا بعد تأكيد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الكتائب عدم المشاركة فيه.وعليه فان الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس البلاد قائمة بعدما دعا الرئيس بري إلى عقدها الخميس في الخامس عشر من الحالي.واليوم برز اللقاء الذي جمع في عين التينة الرئيسين بري وميقاتي بعد عودة الاخير من المملكة العربية السعودية وفتح الابواب المغلقة بين بيروت والرياض ولقائه البطريرك الماروني في بكركي امس.اما في المجلس النيابي ومع استمرار مناقشة الكابيتال كونترول فقد اعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب قرار حصر التحويلات إلى الخارج بالامور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج. في وقت تقدم نواب من تكتل "لبنان القوي" باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع "الجرائم" التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.دوليا مؤتمر لدعم اوكرانيا استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اتاح جمع هبات بنحو مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء بعد تدمير القوات الروسية البنى التحتية ومنشات الطاقة الاوكرانية.جلسة نيابية انتخابية عبثية يوم الخميس المقبل لا جلسة حوارية كان يمكن أن تمهد لتوافق على رئيس الجمهورية.ذلك أن المسعى الحواري الجدي الذي بذله الرئيس نبيه بري كان يهدف بصدق إلى إحداث ثغرة في الطريق الرئاسي المسدود.لكن تمنع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن التجاوب مع المبادرة الحوارية دفع رئيس المجلس الى الإكتفاء بالدعوة إلى جلسة مخصصة حصرا لانتخاب رئيس للجمهورية.وعليه فإن الجلسة العاشرة ستنضم إلى سابقاتها من حيث الفشل في انتخاب رئيس في ظل غياب التوافقات والتفاهمات المسبقة.فالرئيس بري كان يرغب في إطلاق حوار جدي كونه البديل للجلسات العبثية التي تعقد أسبوعيا والسبيل الأنجع لإنهاء المراوحة الرئاسية.صحيح أن ثمة الكثير من النواب والكتل أبدوا رغبتهم في الإنخراط بالحوار لكن الرئيس بري يبدو أنه لم يشأ تجاوز موقف التيار والقوات فكان ما كان.ومن عين التينة اكد النائب وائل ابو فاعور ان لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها مجددا الدعوة إلى كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار إلى اعادة النظر وقراءة موقفها وكل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الاطلاق فهل ننتظر اخبارا تتطاير في الهواء لا يقين حولها؟.على المسار الحكومي تابع الرئيس نجيب ميقاتي حراكه الداخلي بعد عودته من السعودية وبعد زيارته بكركي أمس قصد اليوم عين التينة حيث عقد لقاء ممتازا مع الرئيس بري على حد وصفه وقال إنه وضعه في أجواء كل لقاءاته الإيجابية في السعودية.الحوار طار. فرئيس مجلس النواب نبيه بري عرف أن الأجواء غير مؤاتية لطرح ولد ميتا، لذا فضل أن يدعو إلى جلسة لإنتخاب رئيس الخميس، من دون أن تتبعها أو تسبقها جلسة حوار. أسباب سقوط الحوار كثيرة، لكن أبرزها أن قوتين أساسيتين إتفقتا على عدم الجدوى منه.فالقوات اللبنانية أعلنت موقفها صراحة، فيما رئيس التيار الوطني الحر سافر إلى قطر لمدة أسبوع كامل تقريبا وذلك لمتابعة مباريات المونديال! وعليه، فإن جلسة الخميس ستكون الأخيرة.مبدئيا في السنة الجارية، إذ تبين أن لا جدوى من استمرار الجلسات بوتيرة أسبوعية، طالما قوى السلطة والمنظومة لا تنتخب إلا بالورقة البيضاء، وطالما أن قوى التغيير تهرب إلى الأسماء غير الحقيقية أو حتى الشعارات الشعبوية ! ولذلك قالت مصادر متابعة لل "ام تي في": كل عيد واللبنانيون بخير، في إشارة غير مباشرة إلى أن لا تطور في الملف الرئاسي قبل بدء العام 2023!وكما الرئاسة كذلك الكابيتال كونترول! فاللجان النيابية المشتركة عقدت الجلسة الاخيرة قبل الاعياد، لأن النواب قالوا لنائب رئيس المجلس: "بدنا نعيد" . فهل يقول لنا النواب اعضاء اللجان المشتركة ماذا سيفعلون في الاسابيع الثلاثة المقبلة؟ وهل فكروا للحظة كيف سيعيد اللبنانيون لا رئيس وبلا ودائع وبلا ضمانات؟ وهل الزمن زمن عادي لكي يفكر من انتخبهم الشعب قبل ثمانية اشهر بالعيد وعطله وفرصه؟مقابل البرودة الرئاسية والبرلمانية في لبنان حماوة كروية في قطر. فبعد ساعة وخمس عشرة دقيقة سيتابع العالم مباراة قمة بين فريقي الارجنيتين وكرواتيا، شعارها الوحيد: لا بديل من الفوز.فالمنتخب الارجنتيني يريد الفوز بلقب بطل العالم لمرة الثاثلة، فيما يسعى الفريق الكرواتي الى الفوز بكأس العالم للمرة الاولى، بعدما احتل مركز الوصيف طوال اربعة اعوام. فمن سيصعد الى الدور النهائي الليلة : فريق ليونيل ميسي ام رفاق لوكا مودريتش؟.عند المربع الذهبي يحط مونديال قطر الليلة، وباهتمام عالمي يترقب المتابعون مباريات النصف نهائي بين الارجنتين وكرواتيا عند التاسعة مساء، على ان الاهتمام الابرز بمباراة الغد بين المغرب وفرنسا، حيث اول حضور لمنتخب عربي في هذا المربع منذ اطلاق مسابقات كأس العالم ..في السباق اللبناني للوصول الى رئيس للجمهورية، لم يتحرك السياسيون من المربع الاول بعد، ولن تكون عاشرة الجلسات النيابية الخميس غير سابقاتها، بعد أن سبقت اللاءات مبادرة الرئيس نبيه بري لعقد حوار اراده لاخراج الملف من مربعه الاول، واخراج مسلسل الجلسات النيابية من رتابتها ومراوحتها..فلا وصول الى رئيس من دون التواصل لتحقيق أكبر توافق ممكن بحسب الواقع والتجارب. رئيس يريده اللبنانيون ليرعى افضل استفادة من مقومات القوة في لبنان اقتصاديا وتنمويا، ومن قدرات جيشه وشعبه ومقاومته التي لا تريد حماية من احد كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لكنها لا تقبل ان يفرط احد بقوة لبنان كرمى لعيون أحد..وفيما عيون المسؤولين تبحث عن بضع ساعات كهربائية من هنا وقليل نفط من هناك، وضيعت كل العروض والهبات كرمى للعيون الاميركية، كان موقف اليوم للسفارة الايرانية في بيروت أكدت فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عرضت مرات عديدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية..في فلسطين المحتلة لم تفلح ذرائع العدو المختلقة في تبرير قتل الفتاة جنى زكارنة في جنين، فطوقت بدمائها كل السيناريوهات الصهيونية، وبات الاعلام العبري يتحدث عن احراج كبير يعانيه الكيان عالميا، واحراج كبير يعانيه جيشهم ميدانيا مع نبض الضفة الذي يربك الاحتلال الى اعلى الدرجات..سقط الحوار قبل أن يولد، على الأقل في جلسة بعد غد الخميس، اليوم الثلاثاء كانت آخر مهلة ليتبلغ الرئيس بري مواقف الكتل من دعوته إلى الحوار بعد غد الخميس، الأجوبة دعت رئيس المجلس إلى الإبقاء على جلسة الخميس انتخابية وليست حوارية، ما يعني انها ستنضم إلى الجلسات التسع التي سبقتها.جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة هذه السنة، ما يعني ان لا رئيس جمهورية في ما تبقى من 2022، والإستحقاق رحل إلى 2023.وليس الإستحقاق الرئاسي وحده الذي تم ترحيله، هناك الكابيتال كونترول أيضا الذي يبدو أن مجلس النواب طوى المناقشة فيه في ما تبقى من أيام السنة.عمليا يكون البلد قد دخل في شلل ما تبقى من أيام السنة، لكنه شلل تغرق فيه استحقاقات وملفات وأزمات يستبعد أن تجد معالجة لها: في البلد أزمات تتوالد كل يوم، وأحدثها أزمة إدخال البضائع المستوردة في ظل " توقف السيستيم " ما يعني أن البضائع المستوردة عشية الأعياد، يخشى ان يتأخر او يتعثر إدخالها.وما ينطبق على قطاع الاستيراد ينطبق على الدولار الجمركي وعلى قطاع الكهرباء وساعات التغذية، وعلى قطاع الخلوي الذي يبقى في إضراب: دولة معطلة ومعطلة لشؤون الناس الذين لا متنفس لهم سوى متابعة ما تبقى من أيام ومباريات المونديال.وما أضاف إثارة في المتابعة هو المفاجآت في النتائج ولاسيما بالنسبة إلى المنتخبات المعروفة تاريخيا أنها تصل إلى النهائيات، لكن مونديال هذه السنة قلب كل التوقعات، وبات المشاهد اللبناني يتابع جديدين: هل ستتواصل المفاجآت؟ وإلى أين سيصل المنتخب المغربي الذي شكل حدثا عربيا أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.في مؤشر شكلي اضافي الى التعقيد البالغ الذي وصل اليه الاستحقاق الرئاسي، سقطت فكرة الحوار التي أطلقها الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة الرئاسية السابقة، لتأتي جلسة الخميس المقبل، تتويجا لعشر مسرحيات انتخابية فاشلة، بتعبير النواب أنفسهم، حيث تأكد عجز الكتل النيابية عن تطبيق الدستور واحترام الميثاق بانتخاب رئيس للدولة، ورمز لوحدة الوطن، وفق تعريف رئيس الجمهورية اللبنانية في نص المادة 49 من الدستور.فناخبو المرشح ميشال معوض متمسكون بخيارهم حتى اللحظة، مع علمهم باستحالات ثلاث امام وصوله: استحالة ميثاقية بفعل تعذر حصوله على اي صوت شيعي، واستحالة دستورية بتعذر اكتمال نصاب الثلثين لعقد جلسة انتخابه، واستحالة سياسية بفعل انعدام امكانية تأمينه اكثرية الخمسة والستين صوتا المطلوبة على الاقل، نظرا إلى عدم تأييده من عدد كبير من النواب الذين كان يحسبهم في صفه.اما ناخبو الورقة البيضاء، ففئتان: اولى مرشحها الضمني هو سليمان فرنجية، الفاقد للصفة التمثيلية المطلوبة مسيحيا، وغير القادر حتى اللحظة على تأمين الدعم الاقليمي المطلوب… فيما الفئة الثانية من ناخبي الورقة البيضاء، اعلنت قرارها بالاتجاه نحو مرشح آخر، مجهول حتى اللحظة، علما أن ممثلها، أي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اعلن بوضوح عدم التصويت لفرنجية، أو حتى لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم التأكيد بألا فيتو على اسمه بالنسبة اليه.وفي انتظار الخرق الخارجي او الداخلي الذي يمكن ان يسهل الطريق امام ملء الشغور الرئاسي، يجدد الدوران في الحلقة المفرغة على المستويين الاقتصادي والمالي طرح السؤال عن مشروع المرشحين المطروحين، حيث لا يملك اي منهم، في العلن على الاقل، تصورا واضحا للمرحلة المقبلة، ما يحتم التفاهم على اولويات رئاسية ترعى الولاية المقبلة، حتى لا يشكل انتخاب الرئيس الجديد تمديدا للأزمة، ولو بشكل غير مباشر.فاليوم، عيد الكابيتال كونترول قبل جميع اللبنانيين، حيث ارجئ البحث فيه الى ما بعد الاعياد. واليوم ايضا، ذكر تقدم تكتل لبنان القوي عبر النائب جورج عطالله بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ممارسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن المؤسسات اللبنانية، السياسية والقضائية، تقف عاجزة بشكل شبه كامل، امام ملف ينبغي ان تشمله العدالة كأولوية مطلقة، اذا كان هناك من يراهن يوما ما على استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، وبالقطاعات المختلفة التي يعول عليها للنهوض من الكبوة غير المسبوقة في تاريخ البلاد من جديد.بعض الجلسات والملفات تودع اجتماعاتها وتودعها خزانة العام الجديد، مع توصية تقضي بالريبة وعدم الحل ونصب الأفخاخ والتعطيل فالحوار صرف عنه النظر لتعثر نصابه السياسي،وعادت شجرة العائلة النيابية إلى جلسات الانتخاب الرئاسية التي ستطفئ شمعتها العاشرة وتضع أقدامها في السنة المقبلة.. منطلقة بالرقم أحد عشر من دون اتضاح المسار بعد ذلك وقفزا فوق أرقام الجلسات ومئويتها المحتملة، فإن العدائين إلى قطر يحجزون في المقاعد الرياضية، أملا باستراق النظر إلى الترشيحات الرئاسية ومع عودة قائد الجيش جوزيف عون من الدوحة أقلعت رحلة جبران باسيل إلى العاصمة القطرية للمرة الثالثة، قياما وقعودا..وأدرجت الزيارة في إطارها المونديالي لكن الزائر البرتقالي سيمكث هناك حتى نهائيات كأس العالم محاولا إجراء احتكاك رياضي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيحضر مباريات فرنسا المغرب وباسيل الثالث في الدوحة هو الانقلابي في بيروت، والذي يراهن على استغباء الناس والسياسيين معا، ويستل بضعا من مراسيم حكومة الرئيس تمام سلام لإثبات أن قرارات مجلس الوزراء بحاجة إلى تواقيع الأربعة والعشرين وزيرا وفي نبش الماضي القريب ومحاضر عام ألفين وأربعة عشر، يتبين أن عددا من المراسيم آنذاك لم تنل تواقيع كل الوزراء، وبينهم وزراء التيار كما أن مراسيم عدة لم تنل توقيع باسيل نفسه الذي كان وزيرا للخارجية والمغتربين حينها..لا بل إن التاريخ لم يكن "تمام" على الإطلاق بين جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال.. حيث دار سجال أقرب إلى العراك بين الرئيس والوزير، واضطر سلام في حينه إلى إسكات باسيل ورفض المشاغبة، قائلا له: إلزم حدودك وإذ لجأ جبران إلى حكومة سلام لإظهار المسار الصحيح.. فإنه نفسه من شن هجوما لاذعا على الرئيس "الآدمي" واتهمه بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا هو جبران, اخترق حكومة سلام ثم حور مراسيمها..عطل شبه حكومة مصطفى أديب ورده سفيرا إلى دياره الألمانية, هجر سعد الحريري ب"وان واي تيكت" رقم اثنان, نكل بحكومة حسان دياب واستعاض عنها الرئيس ميشال عون بمجلس الدفاع الأعلى الذي كان ماكينة مراسيم.. ولن يكون نجيب ميقاتي الأخير في مسار التعطيل.. الملزم حصرا لرئيس التيار.