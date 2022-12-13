17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-7
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المكاري: نريد إنصافاً للمرأة اللبنانية في التشريعات
Lebanon 24
13-12-2022
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت منظمة "عدل بلا حدود" و"الشبكة العالمية للنساء بناة السلام" بتوزيع جائزة "الإعلام والمرأة والسلام والأمن"، في حفل أقامته في بيت بيروت - السوديكو برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.
Advertisement
وألقى الوزير مكاري كلمة قال فيها: "... يَسُرُّني ويُشَرِّفُني أن أكونَ بَيْنَكُم ومَعَكُم هذا المَساء، في مُحاولة لِتَسليط بعضِ الضوء، على أهمية تَوْطين قراراتِ المرأة. كُلّ الحُب والتَقدير والاحْتِرام لِكُلّ نساء لبنان، ولِكُلّ امرأة أيْنَما وُجِدَتْ على مساحةِ الجُغرافيا العالمية.. "هُنَّ" نِصْف العالم، ومُشارَكّتُهُنّ على مستوى القرار، يَجِب أن تكونَ بِمُستوى حُضورِهِنّ العددي. ومعَ مُشارَكَتِهنَّ الفِعلية، تُصبِحُ السياسات شفّافة أكثر، والُمجتمعات فاعلة أكثر، والسلام يدومُ أكثر. اثنان وعُشرونَ عاماً مرّت على صدور القرار 1325 عن مجلس الأمن (صدر القرار في 31 تشرين أوّل من العام 2000)، ومعركة الحقوق النسائية مُسْتَمِرّة للوصول إلى السلام والأمن، أيّ للوصول إلى عُنوان مُسابقتِنا الليلة، الذي هو الإعلام والمرأة والسلام والأمن".
وتابع: "نُريدُ حُضوراً فاعِلاً للمرأة اللبنانية في البرلمانات، ولا نُريدُها أن تكونَ مجرّد وريثة لأب أو زوج، كما هو الحال مع أغلب النائبات اللواتي دخلنَ ساحة النجمة منذ سنوات، ولا ضَيْرَ في اعتماد الكوتا النسائية كحلٍ مؤقّت لهذه الإشكالية المُزمِنة (الأحزاب لا تُرشّح نساءها، علماً أنّ عدد المُنْضَويات في الأحزاب غير العقائدية يفوق النصف أحياناً).
نُريدُ حُضوراً فاعلاً للمرأة اللبنانية في الحكومات.
نُريدُ إنصافاً للمرأة اللبنانية في التشريعات، وُصولاً إلى قانونٍ مدني يَرى المرأة مواطنة في دولة".
واكد أن "رعاية وزارة الإعلام لهذا النوع من النشاطات أتت إيماناً منها بضرورة إشراك المرأة بصنع السلام والأمن من خلال الحياة السياسية والعمل الإعلامي".
وتابع: "أما اليوم، فإننا نسلم جائزة أفضل عمل إعلامي بموضوع الإعلام والمرأة والسلام والأمن للصحافيات والصحافيين والإعلاميات والإعلاميين الذين ساهموا من خلال تقاريرهم بزيادة الوعي حول القرار 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهمية المرأة في بناء السلام واستدامته في لبنان. ولا أخفي عليكم أن التقارير التي شارك الإعلاميون من خلالها في المسابقة كانت كلها قيّمة، لذلك فأنا أعتقد أن مهمة لجنة التحكيم الكريمة كانت صعبة جداً. لذلك، اسمحوا لي أن أشكرهم فرداً فرداً على مشاركتهم في التحكيم وأشكر منظمة عدل بلا حدود وأخص بالذكر السيدة بريجيت شلابيان وفريق عملها، وكذلك أتوجه بالشكر الى الشبكة العالمية للنساء صانعات السلام على التعاون، والصحافيات اللواتي ربحن الجائزة في نسختها السابقة على حضورهن".
وختم: "مبروك للرابحات وللرابحين الجدد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
05:15 | 2022-12-13
13/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
Lebanon 24
هل توقفت "صيرفة"؟
02:45 | 2022-12-13
13/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
03:30 | 2022-12-13
13/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2022-12-13
راحة من عناء الإحراج
17:07 | 2022-12-13
ربط بين مهمّة وشخصية بديلة
16:55 | 2022-12-13
إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
16:49 | 2022-12-13
مسؤولٌ أميركي: "حزب الله" يشكّل تهديداً دائماً للولايات المتحدة
16:36 | 2022-12-13
حواط: البلد لا يحمل رئيس "تفرفك ايدين"... وماذا كشف عن علاقة "القوات" وبري؟
16:25 | 2022-12-13
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 04:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 04:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 04:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact