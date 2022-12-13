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لبنان

تحرّك أمني لـ"مخابرات الجيش" في الكورة.. ما سببه؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 15:39
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أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش في كمين مُحكم بمنطقة الحريشة - الكورة، أحد المطلوبين لقيامِه بإطلاق النار وإصابة مواطن في وقتٍ سابق.
وأحيل الموقوف إلى التحقيق لإجراء المُقتضى القانوني بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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