أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش في كمين مُحكم بمنطقة الحريشة - الكورة، أحد المطلوبين لقيامِه بإطلاق النار وإصابة مواطن في وقتٍ سابق.

وأحيل الموقوف إلى التحقيق لإجراء المُقتضى القانوني بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.