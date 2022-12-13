بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حجم التداول بلغ على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم ثلاثة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 30600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وذكر البيان أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الشأن".