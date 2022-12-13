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لبنان
مسؤولٌ أميركي: "حزب الله" يشكّل تهديداً دائماً للولايات المتحدة
Lebanon 24
13-12-2022
|
16:49
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أكد رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي الأميركية كين واينستين، اليوم الثلاثاء، أن إيران و "حزب الله" لا يزالان يشكلان تهديدًا دائمًا للولايات المتحدة الأميركية، مستشهداً "بتصريحات عامة من إيران تهدد بالانتقام لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني واعتقال عملاء إيرانيين في الولايات المتحدة".
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وأوضح واينستين، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي بمكتب الاستخبارات والتحليل، أنّ "بلاده لا تزال يقظة تجاه تهديد الجماعات الإرهابية الأجنبية على الرغم من التركيز الأخير على الإرهاب المحلي".
وقال: "أثناء التركيز على الإرهاب المحلي، نظل يقظين ضد التهديد الإرهابي من المنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل داعش والقاعدة والشباب".
ولفت واينستين إلى أن "هذه الجماعات الأجنبية ملتزمة بمهاجمة الولايات المتحدة، وهي تواصل توسيع شبكاتها، وجمع الأموال، والتجنيد، والتنظيم، والتخطيط للعمليات، وصقل رسائلها المستندة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإلهام الهجمات في الوطن وضد حلفائنا".
وعن مصادر التهديد الأخرى، أوضح المسؤول الأميركي أن"التهديد الإرهابي الأكثر أهمية واستمرارًا الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا يأتي من جهات فاعلة منفردة ومجموعات صغيرة مستوحاة من مجموعة واسعة من الأيديولوجيات".
وتابع: "هذا يشمل كلاً من المتطرفين العنيفين المحليين الذين تحولوا إلى عنف من قبل منظمة إرهابية أجنبية والمتطرفين العنيفين المنزليين الذين يسعون بشكل مستقل إلى تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية من خلال العنف".
(سبوتنيك)
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