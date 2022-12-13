ربط بين مهمّة وشخصية بديلة

ربطت مصادر معنية بين مهمة استطلاعية لدبلوماسي أميركي، ووصول الشخصية التي حلَّت محلَّه إلى بيروت، في إطار البرنامج الأميركي حول سوريا ولبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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