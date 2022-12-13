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لبنان
فرنجية "لن يستسلم" لباسيل!
Lebanon 24
13-12-2022
|
22:09
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في مستجدات التشنّج الرئاسي المحتدم على حلبة تنازع الترشيح الرئاسي بين سليمان فرنجية وجبران باسيل، نقلت أوساط مواكبة لأجواء الثامن من آذار لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس "تيار المردة" يعمل "بجهد وصمت لحشد الدعم الخارجي لترشيحه خصوصاً على المستوى العربي"، موضحةً أنّ المعلومات المتوافرة في هذا المجال تشي بأنّ "نافذين مقرّبين من فرنجية يتولّون عملية التسويق له عبر قنوات ديبلوماسية عربية، فضلاً عن محاولة الدفع باتجاه رفع حظوظه عربياً التي يتولاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شخصياً خلال لقاءاته واتصالاته مع القيادات العربية".وإذ أكدت أنّ فرنجية "لا يبدو في وارد الاستسلام بسهولة هذه المرة أمام تهويل باسيل كما فعل في المرة الماضية أمام ميشال عون"، لفتت الأوساط نفسها إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" بات يضع في المقابل كل رهانه على أن "يساهم الدور القطري في إجهاض أي ميل خارجي لدعم خيار ترشيح فرنجية خصوصاً بعدما لمس انفتاحاً فرنسياً واضحاً خلال زيارته باريس على إمكانية التوجه نحو اعتماد هكذا خيار في حال لم يقابل بفيتو عربي، وذلك بالتوازي مع "النقزة" التي خلّفتها استضافة فرنجية في الاحتفال الذي أقامته السفارة السعودية في بيروت الشهر الفائت لمناسبة الذكرى 33 لتوقيع اتفاق الطائف".
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في المقابل أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار على موقفه برفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، على أن يعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً خلال اليومين المقبلين والمرجّح مساء الأربعاء المقبل لحسم التوجه نحو خيارين: الورقة البيضاء أو مرشح معين».ووفق المعلومات فإن باسيل ومقابل الطرح القطري عليه بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، سيقترح على القطريين وزير المالية السابق ومدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي المرشح جهاد أزعور.
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