كمية كبيرة من "الكابتاغون" وأسلحة متنوعة... توقيف أحد المطلوبين في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لمخابرات الجيش، بتوقيف المطلوب ( خ.م ) في منطقة باب التبانة في طرابلس.



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وتم تسليم الموقوف الى القضاء المختص. وعند توقيف المدعو ( خ. م )، ضبط بحوذته على بندقية حربية و٤ قنابل يدوية وبعض الذخائر، إضافة الى كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" و٢ كلغ من مادة الحشيش المخدرة.وتم تسليم الموقوف الى القضاء المختص.