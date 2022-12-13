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لبنان
كمية كبيرة من "الكابتاغون" وأسلحة متنوعة... توقيف أحد المطلوبين في طرابلس
Lebanon 24
13-12-2022
|
23:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية تابعة لمخابرات الجيش، بتوقيف المطلوب ( خ.م ) في منطقة باب التبانة في طرابلس.
وعند توقيف المدعو ( خ. م )، ضبط بحوذته على بندقية حربية و٤ قنابل يدوية وبعض الذخائر، إضافة الى كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" و٢ كلغ من مادة الحشيش المخدرة.
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وتم تسليم الموقوف الى القضاء المختص.
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