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لبنان

مكتب ميقاتي: لا نية لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
13-12-2022 | 23:51
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
نشرت جريدة " الاخبار" اليوم رواية مفبركة تحت عنوان "حزب الله "يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة"، وهذه الرواية تندرج في سياق نهج دأبت عليه "الاخبار" منذ وقت طويل.
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إن المكتب الاعلامي ينفي ما ورد جملة  وتفصيلا، فلا نية لعقد جلسة في المدى القريب ، و"استطابة" التوتر، كما ورد في الصحيفة ، ليس  نهج  الرئيس ميقاتي ، بل من يقفون وراء هذه الاخبار المفبركة ويروّجون لها.
كما تجدر الاشارة الى ان دولة الرئيس يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة الى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء،قبل نهاية الاسبوع .فاقتضى التوضيح.
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