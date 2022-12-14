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لبنان

مواقف نائب بارز تزعج زملاءه وهكذا ردوا عليه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2022 | 01:30
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نقل مصدر نيابي يواكب جلسات مناقشة الملفات الإصلاحية في اللجان  النيابية المشتركة وتحديدا  قانون "الكابيتال كونترول"، استياء  عدد كبير من النواّب من تعمّد نائب بارز بعد كل جلسة اطلاق تصريحات شعبية وكليشيهات مثل إتهام زملاء له، من دون تسميتهم، بأنهم "نواب المصارف وتكتل المصارف، ولا نستطيع أن نقول اسماءهم من أجل عدم الإحراج وسرية المداولات".
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وقال المصدر في دردشة غير مسجلة مع الصحافيين " إن من يتهم زملاءه بأنهم من نواب المصارف هو من إستفاد لسنوات وسنوات من النظام المصرفي ومَنْ جمع ثروات من عضويته في مجالس الإدارة وهو من أوصله النظام المصرفي والليبرالي الى مراكز مهمة في الخارج".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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