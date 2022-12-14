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لبنان

بين" التيار" وأمل": هذا هو الواقع الحقيقي للعلاقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2022 | 01:45
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بالرغم من كل التصريحات التي يتقصد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اطلاقها وتسريبها ضد حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الا ان العلاقة بين الطرفين ليست في اسوأ احوالها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التواصل بين التيار ورئيسه من جهة، وحركة امل ورئيسها من جهة اخرى لم ينقطع منذ اللقاء الاخير الذي جمع بري وباسيل قبل اسابيع قليلة".
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وتقول المصادر: "هناك نوع من الود في العلاقة بين الطرفين من دون ان ينعكس ذلك حتى اللحظة توافقا سياسيا او تقاربا في اي من الاستحقاقات المطروحة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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